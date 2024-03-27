Шафигина (Яппарова) Зулхутья Хайрулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафигина (Яппарова) Зулхутья Хайрулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яппаров Хайрулла

Мать: Яппарова Гафия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шафигин Абдрафик Ахмадьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шафигин Абдрафик Ахмадьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шафигин Абдрафик Ахмадьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шафигин Абдрафик Ахмадьянович

Смерть
Неизвестно

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