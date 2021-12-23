Родионов Семен Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Родионова Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
15.07.1923
Мать ребёнка: Родионова Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
20.10.1929
Мать ребёнка: Родионова Татьяна Тихоновна
Смерть
Неизвестно