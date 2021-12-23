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Родионов Семен Иванович

Место рождения

Кукуевка, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кукуевка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Татьяна Тихоновна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Родионов Павел Семенович

Мать ребёнка: Родионова Татьяна Тихоновна

Кукуевка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.07.1923

Сын: Родионов Петр Семенович

Мать ребёнка: Родионова Татьяна Тихоновна

Кукуевка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.10.1929

Сын: Родионов Иван Семенович

Мать ребёнка: Родионова Татьяна Тихоновна

Кукуевка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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