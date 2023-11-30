Пастухов Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1990
Сын: Пастухов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Пастухова Гульнара Даниловна
Рождение ребёнка
11.11.1996
Сын: Пастухов Никита Сергеевич
Мать ребёнка: Пастухова Гульнара Даниловна