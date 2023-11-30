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Пастухов Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1966

Пол

Мужской

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1966

Отец: Пастухов Виктор Аркадьевич

Мать: Пастухова-Желтышева Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пастухова Гульнара Даниловна

Рождение ребёнка
08.03.1990

Сын: Пастухов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Пастухова Гульнара Даниловна

Рождение ребёнка
11.11.1996

Сын: Пастухов Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Пастухова Гульнара Даниловна

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