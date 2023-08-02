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Редька Дарья Петровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Редька Парфентий Федотович

Отец ребёнка: Редька Федот Васильевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Редька Дмитрий Федотович

Отец ребёнка: Редька Федот Васильевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Редька) Акилина Федотовна

Отец ребёнка: Редька Федот Васильевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Редька) Анастасия Федотова

Отец ребёнка: Редька Федот Васильевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Редька Петр Федотович

Отец ребёнка: Редька Федот Васильевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Редька) Параскева Федотовна

Отец ребёнка: Редька Федот Васильевич

Смерть
Неизвестно

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