Редька Дарья Петровна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Редька Парфентий Федотович
Отец ребёнка: Редька Федот Васильевич
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Редька Федот Васильевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Редька) Акилина Федотовна
Отец ребёнка: Редька Федот Васильевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Редька) Анастасия Федотова
Отец ребёнка: Редька Федот Васильевич
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Редька Федот Васильевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Редька) Параскева Федотовна
Отец ребёнка: Редька Федот Васильевич
Смерть
Неизвестно