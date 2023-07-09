Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

До 1826

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Федор Ильич

Отец ребёнка: Илья Иванович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Иван большой Ильич

Отец ребёнка: Илья Иванович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Потап Ильин Рекрут

Отец ребёнка: Илья Иванович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Иван Ильич Меньшой

Отец ребёнка: Илья Иванович

Смерть
До 1826
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