Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиДо 1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1777
Сын: Федор Ильич
Отец ребёнка: Илья Иванович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Иван большой Ильич
Отец ребёнка: Илья Иванович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Потап Ильин Рекрут
Отец ребёнка: Илья Иванович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иван Ильич Меньшой
Отец ребёнка: Илья Иванович
Смерть
До 1826