Захаров Михаил Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.1974
Дочь: Сиченко Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Захарова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
10.03.1984
Сын: Захаров Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Захарова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
12.10.1985
Сын: Захаров Николай Михайлович
Мать ребёнка: Захарова Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно