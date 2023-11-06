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Захаров Михаил Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1974

Дочь: Сиченко Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Захарова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
10.03.1984

Сын: Захаров Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Захарова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
12.10.1985

Сын: Захаров Николай Михайлович

Мать ребёнка: Захарова Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Надежда Ивановна

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