Кудряшова Евфросинья Савельевна
Место рождения
Дата рождения23.09.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1955
Отец: Кудряшов Савелий Фадеевич
Мать: Афимья Михайловна
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1855 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 1373, оп. 1456, д. 1, л. 247 об. - 248) имеется актовая запись о рождении № 47 (счет родив-шихся ... Показать все
Смерть
Неизвестно