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Кудряшова Евфросинья Савельевна

Место рождения

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

23.09.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1955

Отец: Кудряшов Савелий Фадеевич

Мать: Афимья Михайловна

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1855 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 1373, оп. 1456, д. 1, л. 247 об. - 248) имеется актовая запись о рождении № 47 (счет родив-шихся ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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