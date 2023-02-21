Плащинская (Левко) Тереза Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плащинская (Левко) Тереза Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1895

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ЯД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1895

Отец: Левко Адам ?

Мать: Левко Ева ?

Рождение ребёнка
04.11.1932

Дочь: Позняк Елена (Гелена) Брониславовна

Отец ребёнка: Плащинский Бронислав Доменикович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Плащинский Владимир Брониславович

Отец ребёнка: Плащинский Бронислав Доменикович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плащинский Вячеслав Брониславович

Отец ребёнка: Плащинский Бронислав Доменикович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жамейко Изюта Брониславовна

Отец ребёнка: Плащинский Бронислав Доменикович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плащинский Виктор Брониславович

Отец ребёнка: Плащинский Бронислав Доменикович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурилина Улима Брониславовна

Отец ребёнка: Плащинский Бронислав Доменикович

Смерть
1987
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