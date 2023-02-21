Плащинская (Левко) Тереза Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1895
Дата смерти1987
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1895
Отец: Левко Адам ?
Мать: Левко Ева ?
Рождение ребёнка
04.11.1932
Дочь: Позняк Елена (Гелена) Брониславовна
Отец ребёнка: Плащинский Бронислав Доменикович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Плащинский Владимир Брониславович
Отец ребёнка: Плащинский Бронислав Доменикович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плащинский Вячеслав Брониславович
Отец ребёнка: Плащинский Бронислав Доменикович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жамейко Изюта Брониславовна
Отец ребёнка: Плащинский Бронислав Доменикович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плащинский Виктор Брониславович
Отец ребёнка: Плащинский Бронислав Доменикович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурилина Улима Брониславовна
Отец ребёнка: Плащинский Бронислав Доменикович
Смерть
1987