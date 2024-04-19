Файрушин Ильгиз Хаматдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1990
Сын: Файрушин Ильдус Ильгизович
Мать ребёнка: Файрушина (Халикова) Хания Талгатовна
Рождение ребёнка
24.06.1995
Дочь: Хамидуллина (Файрушина) Илиза Ильгизовна
Мать ребёнка: Файрушина (Халикова) Хания Талгатовна