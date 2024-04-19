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Файрушин Ильгиз Хаматдинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Файрушина (Халикова) Хания Талгатовна

Рождение ребёнка
15.07.1990

Сын: Файрушин Ильдус Ильгизович

Мать ребёнка: Файрушина (Халикова) Хания Талгатовна

Рождение ребёнка
24.06.1995

Дочь: Хамидуллина (Файрушина) Илиза Ильгизовна

Мать ребёнка: Файрушина (Халикова) Хания Талгатовна

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