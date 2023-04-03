(Пивоварова?) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пивоварова?) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Таранов Василий

Отец ребёнка: Таранов Григорий

Рождение ребёнка
1826

Сын: Таранов Яков

Отец ребёнка: Таранов Григорий

Рождение ребёнка
1827

Сын: Таранов Иван

Отец ребёнка: Таранов Григорий

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Таранов Григорий

Рождение ребёнка
1842

Сын: Таранов Никита

Отец ребёнка: Таранов Григорий

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Таранов Григорий

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Таранов Григорий

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1860
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