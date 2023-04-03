(Пивоварова?) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Таранов Василий
Отец ребёнка: Таранов Григорий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Таранов Яков
Отец ребёнка: Таранов Григорий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Таранов Иван
Отец ребёнка: Таранов Григорий
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Таранов Григорий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Таранов Никита
Отец ребёнка: Таранов Григорий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Таранов Григорий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Таранов Григорий
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1860