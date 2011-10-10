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Буяницкий Василий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1936

Дата смерти

10.10.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буйницкая (Коваленко) Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
18.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буйницкая (Коваленко) Мария Тихоновна

Смерть
10.10.2011

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