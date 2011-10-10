Буяницкий Василий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1936
Дата смерти10.10.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буйницкая (Коваленко) Мария Тихоновна
Смерть
10.10.2011