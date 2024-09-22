Занин Виктор Филипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗанин Виктор Филипович

Занин Виктор Филипович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1952

Отец: Занин Филип Прокофьевич

Мать: Занина Варвара Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Занина Лилия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1975

Сын: Занин Евгений Викторович

Мать ребёнка: Занина Лилия Александровна

Рождение ребёнка
01.08.1980

Сын: Занин Павел Викторович

Мать ребёнка: Занина Лилия Александровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.