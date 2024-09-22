Занин Виктор Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1975
Мать ребёнка: Занина Лилия Александровна
Рождение ребёнка
01.08.1980
Мать ребёнка: Занина Лилия Александровна