Муратов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муратов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Муратова Наталья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муратова Наталья Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Нижегородская обл., Россия
Рождение ребёнка
02.03.1914

Сын: Муратов Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Муратова Наталья Тимофеевна

с.Мухоедово, Нижегородская обл., Россия
Смерть
Неизвестно

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