Maida Michele 07.05.1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Maida Michele

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 07.05.1870, Aprigliano

умер 14.07.1949, Grand Forks, British Columbia, Canada

Супруги
Maida (Greco) Angela Caterina20.02.1880 г.р.
Дети
Maida Joseph1900 г.р.
(Maida) Catherine1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.07.1897

Жена: Maida (Greco) Angela Caterina

Рождение ребёнка
1900

Сын: Maida Joseph

Мать ребёнка: Maida (Greco) Angela Caterina

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Maida) Catherine

Мать ребёнка: Maida (Greco) Angela Caterina

Рождение ребёнка
17.09.1905

Сын: Maida Frank

Мать ребёнка: Maida (Greco) Angela Caterina

Fife, British Columbia, Canada

Рождение ребёнка
07.09.1907

Сын: Maida Rocco

Мать ребёнка: Maida (Greco) Angela Caterina

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Maida) Mary

Мать ребёнка: Maida (Greco) Angela Caterina

British Columbia, Canada

Рождение ребёнка
22.09.1913

Сын: Maida Angelo

Мать ребёнка: Maida (Greco) Angela Caterina

Grand Forks, British Columbia, Canada

Рождение ребёнка
1915

Сын: Maida Albert

Мать ребёнка: Maida (Greco) Angela Caterina

British Columbia, Canada

Рождение ребёнка
05.08.1918

Сын: Maida Ralph

Мать ребёнка: Maida (Greco) Angela Caterina

British Columbia, Canada

Рождение ребёнка
29.11.1921

Сын: Maida Louis Joseph

Мать ребёнка: Maida (Greco) Angela Caterina

British Columbia, Canada

Рождение ребёнка
02.04.1925

Дочь: (Maida) Rosa

Мать ребёнка: Maida (Greco) Angela Caterina

Смерть
14.07.1949
Grand Forks, British Columbia, Canada

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