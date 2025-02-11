Maida Michele
мужской, родился 07.05.1870, Aprigliano
умер 14.07.1949, Grand Forks, British Columbia, Canada
Супруги
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Maida Joseph
Мать ребёнка: Maida (Greco) Angela Caterina
Дочь: (Maida) Catherine
Мать ребёнка: Maida (Greco) Angela Caterina
Сын: Maida Frank
Мать ребёнка: Maida (Greco) Angela Caterina
Сын: Maida Rocco
Мать ребёнка: Maida (Greco) Angela Caterina
Дочь: (Maida) Mary
Мать ребёнка: Maida (Greco) Angela Caterina
Сын: Maida Angelo
Мать ребёнка: Maida (Greco) Angela Caterina
Сын: Maida Albert
Мать ребёнка: Maida (Greco) Angela Caterina
Сын: Maida Ralph
Мать ребёнка: Maida (Greco) Angela Caterina
Сын: Maida Louis Joseph
Мать ребёнка: Maida (Greco) Angela Caterina
Дочь: (Maida) Rosa
Мать ребёнка: Maida (Greco) Angela Caterina