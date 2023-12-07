Герасимова Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Тимофей Агафонов

Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Сын: Герасимов Матвей Тимофеевич

Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Агафонов

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Герасимова Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Агафонов

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: Герасимов Никифор Тимофеевич

Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Агафонов

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно

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