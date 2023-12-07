Герасимова Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Сын: Герасимов Матвей Тимофеевич
Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Агафонов
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Герасимова Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Агафонов
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Сын: Герасимов Никифор Тимофеевич
Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Агафонов
Смерть
Неизвестно