Шаблий екатерина сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаблий екатерина сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1905

Отец: Мандий сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1930

Дочь: Шаблий татьяна яковлевна

Отец ребёнка: Шаблий яков иванович

Рождение ребёнка
06.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаблий яков иванович

Смерть
Неизвестно
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