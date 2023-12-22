Шаблий екатерина сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1905
Отец: Мандий сергей
Рождение ребёнка
23.09.1930
Дочь: Шаблий татьяна яковлевна
Отец ребёнка: Шаблий яков иванович
Рождение ребёнка
06.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаблий яков иванович
Смерть
Неизвестно