Литвякова Александра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.12.1911 ст.
Отец ребёнка: Литвяков Иван Лукьянов
Рождение ребёнка
08.01.1914 ст.
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Литвяков Иван Лукьянов
Рождение ребёнка
04.06.1916 ст.
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Литвяков Иван Лукьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
До 1917