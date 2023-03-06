Литвякова Александра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвякова Александра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1917

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1911 ст.

Сын: Литвяков Иван Иванович

Отец ребёнка: Литвяков Иван Лукьянов

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1914 ст.

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Литвяков Иван Лукьянов

Рождение ребёнка
04.06.1916 ст.

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Литвяков Иван Лукьянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвяков Иван Лукьянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
До 1917
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
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