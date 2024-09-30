Хотокайнен (Райккерус) Катарина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хотокайнен (Райккерус) Катарина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.12.1935

Муж: Хотокайнен Иван Александрович

Рождение ребёнка
12.06.1936

Дочь: (Хотокайнен) ? Ивановна

Отец ребёнка: Хотокайнен Иван Александрович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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