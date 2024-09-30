Хотокайнен (Райккерус) Катарина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.12.1935
Рождение ребёнка
12.06.1936
Дочь: (Хотокайнен) ? Ивановна
Отец ребёнка: Хотокайнен Иван Александрович
Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно