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Крук Хаим

Место рождения

Польша

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Крук Лейба

Мать: Крук Фрейда

Польша
Рождение ребёнка
1872

Сын: Крук Соломон

Мать ребёнка: Крук Ревекка

Польша
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Эренпрайс Анна

Мать ребёнка: Крук Ревекка

Польша
Рождение ребёнка
13.01.1873

Дочь: Калекина Мария

Мать ребёнка: Крук Ревекка

Польша
Рождение ребёнка
24.03.1876

Сын: Крук Яков (Лейба)

Мать ребёнка: Крук Ревекка

Польша
Рождение ребёнка
20.02.1878

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Крук Ревекка

Польша
Смерть
Неизвестно
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