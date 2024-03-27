Крук Хаим
Место рожденияПольша
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Крук Лейба
Мать: Крук Фрейда
Польша
Рождение ребёнка
1872
Сын: Крук Соломон
Мать ребёнка: Крук Ревекка
Польша
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Эренпрайс Анна
Мать ребёнка: Крук Ревекка
Польша
Рождение ребёнка
13.01.1873
Дочь: Калекина Мария
Мать ребёнка: Крук Ревекка
Польша
Рождение ребёнка
24.03.1876
Сын: Крук Яков (Лейба)
Мать ребёнка: Крук Ревекка
Польша
Рождение ребёнка
20.02.1878
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Крук Ревекка
Польша
Смерть
Неизвестно