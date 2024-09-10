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Пряхина (Маркина) Ирина Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.

Отец: Маркин Захар Осипович

Мать: Маркина Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Пряхина Марфа Макаровна

Отец ребёнка: Пряхин Макар Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1784 ст.

Дочь: Беспалова (Пряхина) Мелания Макаровна

Отец ребёнка: Пряхин Макар Лаврентьевич

Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Пряхина Матрона Макаровна

Отец ребёнка: Пряхин Макар Лаврентьевич

Упоминание
1793 ст.
Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
деревня Исповедная роспись: 39 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.877об двор № 3
Рождение ребёнка
1798

Сын: Пряхин Фаддей Макарович

Отец ребёнка: Пряхин Макар Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно

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