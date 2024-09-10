Пряхина (Маркина) Ирина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.
Отец: Маркин Захар Осипович
Мать: Маркина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Пряхина Марфа Макаровна
Отец ребёнка: Пряхин Макар Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1784 ст.
Дочь: Беспалова (Пряхина) Мелания Макаровна
Отец ребёнка: Пряхин Макар Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Пряхина Матрона Макаровна
Отец ребёнка: Пряхин Макар Лаврентьевич
Упоминание
1793 ст.
деревня Исповедная роспись: 39 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.877об двор № 3
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Пряхин Макар Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно