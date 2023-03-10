Марфа Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Агап Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федоров
Смерть
Неизвестно