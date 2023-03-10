Марфа Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Агап Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Федоров

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Федоров

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Иван Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федоров

Смерть
Неизвестно
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