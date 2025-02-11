Felzien Gustav J.C.
мужской, родился 14.05.1865, Blue Island, Cook, Illinois, USA
умер 23.02.1943, Omaha, Douglas, Nebraska, USA
ОтецFelzien Ernest Christian Friedrich03.03.1828 г.р.
Мать(Kortz) Christina Auguste12.07.1842 г.р.
Супруги
Felzien (Wieck) Katie M.?.01.1866 г.р.
Дети
Bracelin (Felzien) Emma Louise27.09.1887 г.р.
Felzien Karl Frederick07.04.1889 г.р.Показать еще 4
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Рождение
14.05.1865
Blue Island, Cook, Illinois, USA
Бракосочетание
20.01.1887
Жена: Felzien (Wieck) Katie M.
Kenesaw, Adams, Nebraska, USA
Рождение ребёнка
27.09.1887
Дочь: Bracelin (Felzien) Emma Louise
Мать ребёнка: Felzien (Wieck) Katie M.
Kenesaw, Adams, Nebraska, USA
Рождение ребёнка
07.04.1889
Мать ребёнка: Felzien (Wieck) Katie M.
Adams, Nebraska, USA
Рождение ребёнка
29.01.1891
Сын: Felzien Edward Henry
Мать ребёнка: Felzien (Wieck) Katie M.
Saint Francis, Kansas, USA
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Felzien) Margeret M
Мать ребёнка: Felzien (Wieck) Katie M.
Kansas, USA
Рождение ребёнка
30.12.1894
Дочь: Shoemaker (Felzien) Rosa Fredarick
Мать ребёнка: Felzien (Wieck) Katie M.
Saint Francis, Kansas, USA
Рождение ребёнка
10.03.1897
Мать ребёнка: Felzien (Wieck) Katie M.
Saint Francis, Kansas, USA
Смерть
23.02.1943
Omaha, Douglas, Nebraska, USA