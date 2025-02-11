Felzien Gustav J.C. 14.05.1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Felzien Gustav J.C.

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 14.05.1865, Blue Island, Cook, Illinois, USA

умер 23.02.1943, Omaha, Douglas, Nebraska, USA

Отец
Felzien Ernest Christian Friedrich03.03.1828 г.р.
Мать
(Kortz) Christina Auguste12.07.1842 г.р.
Супруги
Felzien (Wieck) Katie M.?.01.1866 г.р.
Дети
Bracelin (Felzien) Emma Louise27.09.1887 г.р.
Felzien Karl Frederick07.04.1889 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1865

Отец: Felzien Ernest Christian Friedrich

Мать: (Kortz) Christina Auguste

Blue Island, Cook, Illinois, USA

Бракосочетание
20.01.1887

Жена: Felzien (Wieck) Katie M.

Kenesaw, Adams, Nebraska, USA

Рождение ребёнка
27.09.1887

Дочь: Bracelin (Felzien) Emma Louise

Мать ребёнка: Felzien (Wieck) Katie M.

Kenesaw, Adams, Nebraska, USA

Рождение ребёнка
07.04.1889

Сын: Felzien Karl Frederick

Мать ребёнка: Felzien (Wieck) Katie M.

Adams, Nebraska, USA

Рождение ребёнка
29.01.1891

Сын: Felzien Edward Henry

Мать ребёнка: Felzien (Wieck) Katie M.

Saint Francis, Kansas, USA

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Felzien) Margeret M

Мать ребёнка: Felzien (Wieck) Katie M.

Kansas, USA

Рождение ребёнка
30.12.1894

Дочь: Shoemaker (Felzien) Rosa Fredarick

Мать ребёнка: Felzien (Wieck) Katie M.

Saint Francis, Kansas, USA

Рождение ребёнка
10.03.1897

Сын: Felzien Fredrick Herman

Мать ребёнка: Felzien (Wieck) Katie M.

Saint Francis, Kansas, USA

Смерть
23.02.1943
Omaha, Douglas, Nebraska, USA

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