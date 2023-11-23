Прасковья Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Тимофеев
Рождение ребёнка
1794
Сын: Розов Пётр Петров
Отец ребёнка: Пётр Тимофеев
Розов Петр Петрович (1794 — 1854) Родился в семье священника села Космодемьянского Ярославского уезда Петра Тимофеевича. С 1804 года обучался в Ярославской духовной семинарии, по исключении из низшего... Показать все
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Тимофеев
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Сперанская (Бурмакинская) Александра Петрова
Отец ребёнка: Пётр Тимофеев
Рождение ребёнка
26.04.1805
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Тимофеев
Рождение ребёнка
17.10.1807
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Пётр Тимофеев
Рождение ребёнка
13.01.1811
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Пётр Тимофеев
Смерть
Неизвестно