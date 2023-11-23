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Прасковья Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Тимофеев

Рождение ребёнка
1794

Сын: Розов Пётр Петров

Отец ребёнка: Пётр Тимофеев

Розов Петр Петрович (1794 — 1854) Родился в семье священника села Космодемьянского Ярославского уезда Петра Тимофеевича. С 1804 года обучался в Ярославской духовной семинарии, по исключении из низшего... Показать все
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Тимофеев

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Сперанская (Бурмакинская) Александра Петрова

Отец ребёнка: Пётр Тимофеев

Рождение ребёнка
26.04.1805

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Тимофеев

Рождение ребёнка
17.10.1807

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Пётр Тимофеев

Рождение ребёнка
13.01.1811

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Пётр Тимофеев

Смерть
Неизвестно

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