Бородин Филипп Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Бородин Трофим
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Бородина Евдокия
Рождение ребёнка
1799
Сын: Бородин Александр Филиппович
Мать ребёнка: Бородина Евдокия
Рождение ребёнка
1809
Сын: Бородин Егор Александрович
Мать ребёнка: Бородина Евдокия
Смерть
1829