Бородин Филипп Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородин Филипп Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Бородин Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Бородин Федор Филиппович

Мать ребёнка: Бородина Евдокия

Рождение ребёнка
1799

Сын: Бородин Александр Филиппович

Мать ребёнка: Бородина Евдокия

Рождение ребёнка
1809

Сын: Бородин Егор Александрович

Мать ребёнка: Бородина Евдокия

Смерть
1829
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