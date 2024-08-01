Зикратая Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зикратая Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1884

Сын: Зикратый Илья

Отец ребёнка: Зикратый Ефрем

Рождение ребёнка
1887

Сын: Зикратый Семён

Отец ребёнка: Зикратый Ефрем

Рождение ребёнка
1889

Сын: Зикратый Потап

Отец ребёнка: Зикратый Ефрем

Рождение ребёнка
24.02.1893

Дочь: (Зикратая) Евдокия

Отец ребёнка: Зикратый Ефрем

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Зикратая) Соломия

Отец ребёнка: Зикратый Ефрем

Рождение ребёнка
19.02.1903

Дочь: (Зикратая) Марина

Отец ребёнка: Зикратый Ефрем

Смерть
Неизвестно

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