Зикратая Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1884
Сын: Зикратый Илья
Отец ребёнка: Зикратый Ефрем
Рождение ребёнка
1887
Сын: Зикратый Семён
Отец ребёнка: Зикратый Ефрем
Рождение ребёнка
1889
Сын: Зикратый Потап
Отец ребёнка: Зикратый Ефрем
Рождение ребёнка
24.02.1893
Дочь: (Зикратая) Евдокия
Отец ребёнка: Зикратый Ефрем
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Зикратая) Соломия
Отец ребёнка: Зикратый Ефрем
Рождение ребёнка
19.02.1903
Дочь: (Зикратая) Марина
Отец ребёнка: Зикратый Ефрем
Смерть
Неизвестно