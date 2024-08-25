Осикин Василий Маркович
Место рожденияКолыбелка
Дата рождения1908
Дата смерти18.12.1967
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Осикин Марк
Мать: Осикина Ксения
Военная награда
05.01.1942
Орден Славы III степени Указ Президиума Верховного Совета №: 223/89 От: 06.11.1947 Издан: Президиум ВС СССР Архив: ЦАМО Фонд: 33 Опись: 744808 Единица хранения: 55 № записи 80348271
Смерть
18.12.1967