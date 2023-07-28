Толстоухова (Аблаева) Антонина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстоухова (Аблаева) Антонина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аблаев Сергей Иванович

Мать: Аблаева (Мурашкина) Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстоухов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курдюков Андрей

Рождение ребёнка
19.02.2005

Дочь: Курдюкова Диана Андреевна

Отец ребёнка: Курдюков Андрей

Рождение ребёнка
25.07.2019

Дочь: Толстоухова Александра Александровна

Отец ребёнка: Толстоухов Александр

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