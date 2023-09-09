Ивакина (Осечкина) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвакина (Осечкина) Татьяна Алексеевна

Ивакина (Осечкина) Татьяна Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1938

Дочь: Шведова (Ивакина-Павичева) Тамара Афанасьевна

Отец ребёнка: не указан

Варваринка, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.