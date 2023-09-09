Ивакина (Осечкина) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1938
Дочь: Шведова (Ивакина-Павичева) Тамара Афанасьевна
Отец ребёнка: не указан
Варваринка, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно