Дмитрий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Репенко Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Ковальчук Ольга Николанвга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Ковальчук Ольга Николанвга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковальчук Ольга Николанвга

Смерть
Неизвестно

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