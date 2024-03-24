Медянцева Татьяна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1970
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1970
Рождение ребёнка
26.08.1992
Дочь: Медянцева-Кривошеева Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Медянцев Дмитрий Вадимович
Рождение ребёнка
11.09.2006
Отец ребёнка: Медянцев Дмитрий Вадимович
Рождение ребёнка
11.09.2006
Отец ребёнка: Медянцев Дмитрий Вадимович
Бракосочетание
Неизвестно