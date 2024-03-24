Медянцева Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медянцева Татьяна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1970

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1970

Отец: Бунаков Константин Федорович

Мать: Бунакова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
26.08.1992

Дочь: Медянцева-Кривошеева Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Медянцев Дмитрий Вадимович

Рождение ребёнка
11.09.2006

Сын: Медянцев Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Медянцев Дмитрий Вадимович

Рождение ребёнка
11.09.2006

Сын: Медянцев Глеб Дмитриевич

Отец ребёнка: Медянцев Дмитрий Вадимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медянцев Дмитрий Вадимович

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