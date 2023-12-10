Пикалов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикалов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1953

Дочь: Маслова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Пикалова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикалов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Пикалова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикалов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Пикалова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пикалова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Пикалова Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикалова Вера Михайловна

Смерть
Неизвестно
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