Пикалов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.03.1953
Дочь: Маслова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Пикалова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пикалов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Пикалова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пикалов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Пикалова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пикалова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Пикалова Вера Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пикалова Вера Михайловна
Смерть
Неизвестно