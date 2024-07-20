Мерзликина (Ретюнская) Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзликина (Ретюнская) Прасковья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерзликин Сергей Илларионович

Рождение ребёнка
1782 ст.

Дочь: Мерзликина Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Мерзликин Сергей Илларионович

Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Мерзликин Лука Сергеевич

Отец ребёнка: Мерзликин Сергей Илларионович

Смерть
Неизвестно

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