Мерзликина (Ретюнская) Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782 ст.
Дочь: Мерзликина Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Мерзликин Сергей Илларионович
Рождение ребёнка
1792 ст.
Отец ребёнка: Мерзликин Сергей Илларионович
Смерть
Неизвестно