Ренова Феодосья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ренова Феодосья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шверина (Тархова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Тархов Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тархов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Тархов Александр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тархов Александр Федорович

Смерть
Неизвестно

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