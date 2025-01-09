Парамзин Прокопий Андреевич
мужской, родился До 1866
умер После 1904
Супруги
Парамзина Елена ПавловнаДо 1866 г.р.
Дети
Парамзина (Парамзина) Анна Прокопьевна08.09.1883 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Малые Росляи, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парамзина Елена Павловна
Рождение ребёнка
08.09.1883 ст.
Дочь: Парамзина (Парамзина) Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Парамзина Елена Павловна
Малые Росляи, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
После 1904