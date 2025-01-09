Парамзин Прокопий Андреевич До 1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Парамзин Прокопий Андреевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился До 1866

умер После 1904

Супруги
Парамзина Елена ПавловнаДо 1866 г.р.
Дети
Парамзина (Парамзина) Анна Прокопьевна08.09.1883 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Малые Росляи, Моршанский уезд, Тамбовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парамзина Елена Павловна

Рождение ребёнка
08.09.1883 ст.

Дочь: Парамзина (Парамзина) Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Парамзина Елена Павловна

Малые Росляи, Моршанский уезд, Тамбовская губерния

Смерть
После 1904

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