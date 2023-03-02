Извеков Никита Епифанович
мужской, родился До 1859, Бердянск
умер 20.04.1920, Бердянск
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Извекова (Пелишенко) Екатерина Никитична
Мать ребёнка: (Пелишенко) Анастасия Парамоновна
Дочь: ((Пелишенко)) Анна Никитична
Мать ребёнка: (Пелишенко) Анастасия Парамоновна
Дочь: Цыбайло (Пелишенко) Наталья Никитична
Мать ребёнка: (Пелишенко) Анастасия Парамоновна
Мать ребёнка: (Пелишенко) Анастасия Парамоновна
Дочь: ((Пелишенко)) Елизавета Никитична
Мать ребёнка: (Пелишенко) Анастасия Парамоновна
Мать ребёнка: (Пелишенко) Анастасия Парамоновна
Сын: Пелишенко Дмитрий Никитич
Мать ребёнка: (Пелишенко) Анастасия Парамоновна
Дочь: Дахновская (Дахновская (Пелишенко) Пелишенко) Мария Никитична
Мать ребёнка: (Пелишенко) Анастасия Парамоновна