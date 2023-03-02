Извеков Никита Епифанович До 1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Извеков Никита Епифанович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился До 1859, Бердянск

умер 20.04.1920, Бердянск

Дети
Извекова (Пелишенко) Екатерина Никитична1880 г.р.
((Пелишенко)) Анна Никитична31.08.1881 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Извекова (Пелишенко) Екатерина Никитична

Мать ребёнка: (Пелишенко) Анастасия Парамоновна

Рождение ребёнка
31.08.1881

Дочь: ((Пелишенко)) Анна Никитична

Мать ребёнка: (Пелишенко) Анастасия Парамоновна

Рождение ребёнка
26.08.1883

Дочь: Цыбайло (Пелишенко) Наталья Никитична

Мать ребёнка: (Пелишенко) Анастасия Парамоновна

Рождение ребёнка
29.04.1886

Сын: Пелишенко Яков Никитич

Мать ребёнка: (Пелишенко) Анастасия Парамоновна

Рождение ребёнка
01.08.1888

Дочь: ((Пелишенко)) Елизавета Никитична

Мать ребёнка: (Пелишенко) Анастасия Парамоновна

Рождение ребёнка
01.08.1888

Сын: Пелишенко Захар Никитич

Мать ребёнка: (Пелишенко) Анастасия Парамоновна

Рождение ребёнка
07.10.1890

Сын: Пелишенко Дмитрий Никитич

Мать ребёнка: (Пелишенко) Анастасия Парамоновна

Рождение ребёнка
22.05.1893

Дочь: Дахновская (Дахновская (Пелишенко) Пелишенко) Мария Никитична

Мать ребёнка: (Пелишенко) Анастасия Парамоновна

Смерть
20.04.1920

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