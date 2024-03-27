Некрасов Николай Устинович
Место рожденияКазахская ССР, Кустанайская обл., Затобольский р-н
Дата рождения23.07.1909
Дата смерти27.02.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1909
Отец: Некрасов Устин Ефимович
Мать: Некрасова Александра
Казахская ССР, Кустанайская обл., Затобольский р-н
Рождение ребёнка
09.12.1934
Дочь: Некрасова Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Некрасова Елена Антоновна
Казахстан
Рождение ребёнка
20.06.1937
Сын: Некрасов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Некрасова Елена Антоновна
Казахстан
Рождение ребёнка
07.12.1938
Сын: Некрасов Александр
Мать ребёнка: Некрасова Елена Антоновна
Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie30125166/
Некрасов Николай Устинович ст. сержант Дата рождения __.__.1909 Место призыва Затобольский РВК, Казахская ССР, Кустанайская обл., Затобольский р-н Воинская часть 1133 гап 222 кабр 1 ДВФ ( 1133 гап, 22... Показать все
Смерть
27.02.1977
Казахстан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Владимировка