Павличенко Трифон Григорьевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1883
Дочь: (Павличенко) Евфросиния Трифоновна
Мать ребёнка: Павличенко Анна Евтихиевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Жуковская (Павличенко) Ксения Трифоновна
Мать ребёнка: Павличенко Анна Евтихиевна
Смерть
Неизвестно