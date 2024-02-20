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Павличенко Трифон Григорьевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Павличенко Григорий Иванович

Мать: Павличенко Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павличенко Анна Евтихиевна

Рождение ребёнка
15.02.1883

Дочь: (Павличенко) Евфросиния Трифоновна

Мать ребёнка: Павличенко Анна Евтихиевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Жуковская (Павличенко) Ксения Трифоновна

Мать ребёнка: Павличенко Анна Евтихиевна

Смерть
Неизвестно

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