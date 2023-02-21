Камаева (Антонова) Елизавета Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаева (Антонова) Елизавета Феоктистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Антонов Феоктист

Мать: Антонова Васса Никифоровна

Рождение ребёнка
07.01.1913

Дочь: Чепик Евгения Ильинична

Отец ребёнка: Камаев Илья Иванович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
21.11.1914

Сын: Камаев Михаил Ильич

Отец ребёнка: Камаев Илья Иванович

Зенкова, Прокопьевская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
05.10.1918 ст.

Дочь: Миносова Зинаида Ильинична

Отец ребёнка: Камаев Илья Иванович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
ФондД-60, оп6, дело 323,451 оборот
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Каирова Мария Ильинична

Отец ребёнка: Камаев Илья Иванович

Рождение ребёнка
19.02.1926

Сын: Камаев Георгий Ильич

Отец ребёнка: Камаев Илья Иванович

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Камаева Мира Ильинична

Отец ребёнка: Камаев Илья Иванович

Бракосочетание
1966

Муж: Камаев Илья Иванович

Смерть
Неизвестно
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