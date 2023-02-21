Камаева (Антонова) Елизавета Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Антонов Феоктист
Рождение ребёнка
07.01.1913
Дочь: Чепик Евгения Ильинична
Отец ребёнка: Камаев Илья Иванович
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
21.11.1914
Сын: Камаев Михаил Ильич
Отец ребёнка: Камаев Илья Иванович
Зенкова, Прокопьевская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
05.10.1918 ст.
Дочь: Миносова Зинаида Ильинична
Отец ребёнка: Камаев Илья Иванович
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
ФондД-60, оп6, дело 323,451 оборот
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Каирова Мария Ильинична
Отец ребёнка: Камаев Илья Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1926
Сын: Камаев Георгий Ильич
Отец ребёнка: Камаев Илья Иванович
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Камаева Мира Ильинична
Отец ребёнка: Камаев Илья Иванович
Бракосочетание
1966
Муж: Камаев Илья Иванович
Смерть
Неизвестно