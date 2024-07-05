Finkelshtein Anshel
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти1845
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Finkelshtein Iosel
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Сын: Finkelshtein Iosel
Мать ребёнка: Финкельштейн (Фельдбейн) Фрейда
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Finkelshtein) Khana
Мать ребёнка: Финкельштейн (Фельдбейн) Фрейда
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Finkelshtein) Khasya
Мать ребёнка: Финкельштейн (Фельдбейн) Фрейда
Смерть
1845