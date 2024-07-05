Finkelshtein Anshel 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Finkelshtein Anshel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Finkelshtein Iosel

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835

Сын: Finkelshtein Iosel

Мать ребёнка: Финкельштейн (Фельдбейн) Фрейда

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Finkelshtein) Khana

Мать ребёнка: Финкельштейн (Фельдбейн) Фрейда

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Finkelshtein) Khasya

Мать ребёнка: Финкельштейн (Фельдбейн) Фрейда

Смерть
1845

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