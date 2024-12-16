Княжев Владимир Тихонович 15.12.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княжев Владимир Тихонович

Место рождения

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

15.12.1932

Дата смерти

16.12.2024

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1932

Отец: Княжев Тихон Васильевич

Мать: Княжева (Заплётина) Анисия Александровна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Княжев Юрий Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.12.2024

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