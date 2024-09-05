Дмитриева Наталья
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти16.06.1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1865 ст.
Муж: Варламов Антон
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Ф. 499 Оп. 2А Д. 23 стр. 46 п.3 http://gano.altsoft.spb.ru/imageViewer/img?url=mZaTmpGekprCzc/NztLPxtLPzaDOz8rMzc/Rj5uZ2ZyKjY2akYuvnpiaws7ZmoeLwtGPm5nZkJ2VmpyLws7Oy8fGzcfH2Z6Li43CzszHzsfZjJqNlp6Tws7Oy... Показать все
Рождение ребёнка
06.01.1869
Сын: Антонов Филипп
Отец ребёнка: Варламов Антон
Рождение ребёнка
17.04.1873 ст.
Дочь: Антонова Александра
Отец ребёнка: Варламов Антон
Рождение ребёнка
28.03.1875 ст.
Сын: Антонов Асикрит
Отец ребёнка: Варламов Антон
Рождение ребёнка
1879
Сын: Антонов Иван
Отец ребёнка: Варламов Антон
Рождение ребёнка
05.03.1880 ст.
Сын: Антонов Василий
Отец ребёнка: Варламов Антон
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Антонова Акулина
Отец ребёнка: Варламов Антон
Рождение ребёнка
28.06.1888 ст.
Сын: Антонов Петр
Отец ребёнка: Варламов Антон
Смерть
16.06.1890 ст.
от горячки