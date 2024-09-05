Дмитриева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Наталья

Место рождения

Хирово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

16.06.1890 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Хирово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
22.01.1865 ст.

Муж: Варламов Антон

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Ф. 499 Оп. 2А Д. 23 стр. 46 п.3 http://gano.altsoft.spb.ru/imageViewer/img?url=mZaTmpGekprCzc/NztLPxtLPzaDOz8rMzc/Rj5uZ2ZyKjY2akYuvnpiaws7ZmoeLwtGPm5nZkJ2VmpyLws7Oy8fGzcfH2Z6Li43CzszHzsfZjJqNlp6Tws7Oy... Показать все
Рождение ребёнка
06.01.1869

Сын: Антонов Филипп

Отец ребёнка: Варламов Антон

Варыгино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.04.1873 ст.

Дочь: Антонова Александра

Отец ребёнка: Варламов Антон

Варыгино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.03.1875 ст.

Сын: Антонов Асикрит

Отец ребёнка: Варламов Антон

Варыгино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Антонов Иван

Отец ребёнка: Варламов Антон

Варыгино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
05.03.1880 ст.

Сын: Антонов Василий

Отец ребёнка: Варламов Антон

Варыгино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Антонова Акулина

Отец ребёнка: Варламов Антон

Рождение ребёнка
28.06.1888 ст.

Сын: Антонов Петр

Отец ребёнка: Варламов Антон

Варыгино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
16.06.1890 ст.
Варыгино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
от горячки

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