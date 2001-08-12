Тетерина (Костюшко) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1926
Дата смерти12.08.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1926
Отец: Костюшко Иван Семёнович
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
14.06.1953
Дочь: Тетерина Антонина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Тетерин (Тетеря) Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
08.08.1956
Сын: Тетерин Юрий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Тетерин (Тетеря) Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
27.09.1959
Дочь: Тетерина Ольга Лаврентьевна
Отец ребёнка: Тетерин (Тетеря) Лаврентий Иванович
Смерть
12.08.2001