Тетерина (Костюшко) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерина (Костюшко) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1926

Дата смерти

12.08.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1926

Отец: Костюшко Иван Семёнович

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
14.06.1953

Дочь: Тетерина Антонина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Тетерин (Тетеря) Лаврентий Иванович

Рождение ребёнка
08.08.1956

Сын: Тетерин Юрий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Тетерин (Тетеря) Лаврентий Иванович

Рождение ребёнка
27.09.1959

Дочь: Тетерина Ольга Лаврентьевна

Отец ребёнка: Тетерин (Тетеря) Лаврентий Иванович

Смерть
12.08.2001

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