Перешеина (Пушкарёва) Татьяна Тимофеевна 04.01.1902 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Перешеина (Пушкарёва) Татьяна Тимофеевна

Автор
АМ
Мыльников А.

женский, родилась 04.01.1902 ст., Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область

умерла 07.06.1984

Отец
Пушкарёв Тимофей ПрокопьевичНеизвестно г.р.
Мать
Пушкарёва Васса ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1902 ст.

Отец: Пушкарёв Тимофей Прокопьевич

Мать: Пушкарёва Васса Дмитриевна

Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Крещение в Покровской церкви с. Адышево 06.01.1902 г. Крестная села Адышево умершего крестьянина Андрея Адриянова Романова жена Агафия Димитриева.

Смерть
07.06.1984

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