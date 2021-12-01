Перешеина (Пушкарёва) Татьяна Тимофеевна
женский, родилась 04.01.1902 ст., Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область
умерла 07.06.1984
ОтецПушкарёв Тимофей ПрокопьевичНеизвестно г.р.
МатьПушкарёва Васса ДмитриевнаНеизвестно г.р.
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Рождение
04.01.1902 ст.
Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
07.06.1984
Крещение в Покровской церкви с. Адышево 06.01.1902 г. Крестная села Адышево умершего крестьянина Андрея Адриянова Романова жена Агафия Димитриева.