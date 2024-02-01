Козявина а Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козявина а Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1972

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: Козявин Иван Филиппович

Мать: не указана

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