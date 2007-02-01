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Баринова Галина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1950

Дата смерти

01.02.2007

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1950

Отец: Баринов Андрей Иванович

Мать: Баринова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селиванова (Овсяникова) Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Овсяников Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
18.02.1978

Сын: Салов Владимир Викторович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
01.02.2007

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