Баринова Галина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1950
Дата смерти01.02.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1950
Отец: Баринов Андрей Иванович
Мать: Баринова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селиванова (Овсяникова) Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Овсяников Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
18.02.1978
Сын: Салов Владимир Викторович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
01.02.2007