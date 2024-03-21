Степкина (Суходольская) Светлана Викторовна
Место рождения
Дата рождения10.08.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.2004
Отец ребёнка: Степкин Юрий Викторович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.02.2006
Отец ребёнка: Степкин Юрий Викторович
Рождение ребёнка
09.06.2016
Дочь: Степкина Марианна Юрьевна
Отец ребёнка: Степкин Юрий Викторович