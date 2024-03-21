Степкина (Суходольская) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степкина (Суходольская) Светлана Викторовна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

10.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1981

Отец: Суходольский Виктор Васильевич

Мать: Суходольская (Дубровина) Ольга Васильевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степкин Юрий Викторович

Рождение ребёнка
06.01.2004

Сын: Степкин Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Степкин Юрий Викторович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.02.2006

Сын: Степкин Георгий Юрьевич

Отец ребёнка: Степкин Юрий Викторович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.06.2016

Дочь: Степкина Марианна Юрьевна

Отец ребёнка: Степкин Юрий Викторович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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