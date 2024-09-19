Демина Ирина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1843
Елово, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Демин Власий Стефанович
Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно