Демина Ирина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина Ирина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1843

Муж: Демин Власий Стефанович

Елово, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Демин Адриан Власович

Отец ребёнка: Демин Власий Стефанович

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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