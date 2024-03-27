Скутов Александр Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скутов Александр Сидорович

Место рождения

д.Стриганцы, Витебский р-н.

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

По 1948

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: Скутов Сидор Андреевич

Мать: Скутова ?

д.Стриганцы, Витебский р-н.
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Скутова Матрена

д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
1912

Сын: Скутов Алексей

Мать ребёнка: Скутова Наталья

д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
1915

Сын: Скутов Николай

Мать ребёнка: Скутова Наталья

д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
1918

Сын: Скутов Илья

Мать ребёнка: Скутова Наталья

д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
1927

Сын: Скутов Андрей

Мать ребёнка: Скутова Наталья

д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
1928

Сын: Скутов Василий

Мать ребёнка: Скутова Наталья

д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
1934

Сын: Скутов Иван

Мать ребёнка: Скутова Наталья

д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
1934

Сын: Скутов Григорий

Мать ребёнка: Скутова Наталья

д.Стриганцы, Витебская обл.
Гриша и Ваня были двойняшками. Григорий Александрович не женился, детей не было, работал в Витебске на стройке прорабом, умер в 1994г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скутова Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скутова Наталья

Смерть
По 1948
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