Скутов Александр Сидорович
Место рожденияд.Стриганцы, Витебский р-н.
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиПо 1948
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: Скутов Сидор Андреевич
Мать: Скутова ?
д.Стриганцы, Витебский р-н.
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Скутова Матрена
д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
1912
Сын: Скутов Алексей
Мать ребёнка: Скутова Наталья
д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
1915
Сын: Скутов Николай
Мать ребёнка: Скутова Наталья
д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
1918
Сын: Скутов Илья
Мать ребёнка: Скутова Наталья
д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
1927
Сын: Скутов Андрей
Мать ребёнка: Скутова Наталья
д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
1928
Сын: Скутов Василий
Мать ребёнка: Скутова Наталья
д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
1934
Сын: Скутов Иван
Мать ребёнка: Скутова Наталья
д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
1934
Сын: Скутов Григорий
Мать ребёнка: Скутова Наталья
д.Стриганцы, Витебская обл.
Гриша и Ваня были двойняшками. Григорий Александрович не женился, детей не было, работал в Витебске на стройке прорабом, умер в 1994г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скутова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скутова Наталья
Смерть
По 1948