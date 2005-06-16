Сайфуллина Миниамал Хаматовна 13.03.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сайфуллина Миниамал Хаматовна

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Место рождения

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.03.1906

Дата смерти

16.06.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1895 г.р.

Дети

1927 г.р.
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
1937 г.р.
1940 г.р.

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1906

Отец: Хаматулла

Мать: Абдуллина Шамсикамар

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нургарипов Салим Гарипович

Рождение ребёнка
14.07.1927

Дочь: Кутейникова-Нургарипова Жавгара Салимовна

Отец ребёнка: Нургарипов Салим Гарипович

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мунавара

Отец ребёнка: Нургарипов Салим Гарипович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нургарипов Салим Гарипович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Клара

Отец ребёнка: Нургарипов Салим Гарипович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Рим

Отец ребёнка: Нургарипов Салим Гарипович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Дина

Отец ребёнка: Нургарипов Салим Гарипович

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нургарипов Салим Гарипович

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нургарипов Салим Гарипович

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нургарипов Салим Гарипович

Смерть
16.06.2005
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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