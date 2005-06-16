Сайфуллина Миниамал Хаматовна
Место рождения
Дата рождения13.03.1906
Дата смерти16.06.2005
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1906
Отец: Хаматулла
Мать: Абдуллина Шамсикамар
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1927
Дочь: Кутейникова-Нургарипова Жавгара Салимовна
Отец ребёнка: Нургарипов Салим Гарипович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мунавара
Отец ребёнка: Нургарипов Салим Гарипович
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Клара
Отец ребёнка: Нургарипов Салим Гарипович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Рим
Отец ребёнка: Нургарипов Салим Гарипович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Дина
Отец ребёнка: Нургарипов Салим Гарипович
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1947
Смерть
16.06.2005
Челябинск, Челябинский, Челябинская область