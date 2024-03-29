Федотова Мария Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Мария Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харитошин Прохор

Мать: Харитошина Прасковья

Рождение ребёнка
23.09.1977

Дочь: Федотова Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Федотов Геннадий

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Федотов Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Геннадий

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