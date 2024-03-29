Федотова Мария Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Харитошин Прохор
Мать: Харитошина Прасковья
Рождение ребёнка
23.09.1977
Дочь: Федотова Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Федотов Геннадий
Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Федотов Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федотов Геннадий